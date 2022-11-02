Çin'de imalat sektörü daralmaya devam ediyor

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in Çin Genel İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde önceki aya göre 1,1 puan artışla 49,2'ye çıktı.

Endeks, geçen aya göre artış kaydetse de son iki aydaki daralma eğilimi ekimde de sürdü.



Merkezi Londra'da bulunan piyasa araştırma şirketi IHS Markit'in imalat sektöründeki işletmelerle yaptığı anketlerle hazırlanan endeks, ağustosta 49,5, eylülde ise 4,1 ile büyüme eşiğinin altında kalmıştı.



Büyümenin öncü göstergesi sayılan endekste, 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.



Sonbahardaki Covid-19 salgınları ve karantina tedbirleri hem üretime hem de tüketime darbe vururken, imalat sanayi işletmeleri, üretim çıktısı, yeni siparişler ve istihdamda gerileme olduğunu bildirdi.



Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı resmi imalat sanayi PMI endeksi de 49,2 ile daralmaya işaret etmişti.

SALGIN TEDBİRLERİ EKONOMİK BEKLENTİLERİ DÜŞÜRÜYOR



Çin'de bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran ve kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Covid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti.



Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü Covid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.



Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yayılmasıyla sonbaharda ülkede vaka sayısı artarken, ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan salgın tedbirlerinin son çeyrekte değişeceğine dair işaret görülmemesi, ekonomik beklentilere güveni olumsuz etkiliyor.

EKONOMİ DALGALI SEYREDİYOR



Öncü göstergeler, ekonomik toparlanmanın dalgalı seyrettiğini gösterirken hükümetin bu yıl için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşıp ulaşamayacağı belirsiz görünüyor. Büyüme oranı ilk üç çeyrekte yüzde 3'te kalmıştı.



Çin, Covid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.