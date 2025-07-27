Çin'de karlılık düştü

Çin'deki sanayi şirketlerinin kârları, 2025'in ilk yarısında bir önceki yıla göre yüzde 1,8 azalarak 3,44 trilyon Çin Yuanı'na geriledi. Bu, Ocak-Mayıs dönemindeki yüzde 1,1'lik düşüşün ardından artış gösterdi. Veriler, ABD'deki geniş kapsamlı tarifelerin etkisiyle devam eden deflasyon baskılarını ve artan ticaret belirsizliğini gözler önüne seriyor.



Kamu iktisadi teşebbüsleri daha büyük kayıplar yaşarken (Ocak-Mayıs dönemindeki yüzde 7,4'e kıyasla yüzde 7,6), özel sektördeki kâr artışı belirgin şekilde yavaşladı (yüzde 3,4'e kıyasla yüzde 1,7). Kömür madenciliği (yüzde -53), petrol ve gaz çıkarımı (yüzde -11,5), kimyasallar (yüzde - 9), tekstil (yüzde - 8,1) ve metalik olmayan mineraller (yüzde - 5,4) sektörlerinde kârlar düştü. Bu arada, tarım (yüzde 22,8), demir metal eritme (yüzde 13,7), elektrikli makineler (yüzde 13), demir dışı metaller (yüzde 7,8), genel imalat (yüzde 6,5), ısı üretimi (yüzde 5,6), özel ekipman (yüzde 4,4), otomotiv (yüzde 3,6), bilgisayar ve iletişim (yüzde 3,5) ve diğer elektronik (yüzde 3,5) sektörlerinde kazançlar görüldü. Sadece Haziran ayında kârlar, Mayıs ayındaki yüzde 9,1'lik düşüşün ardından yıllık bazda yüzde 4,3 düştü, ancak bu, üst üste ikinci aylık düşüş oldu.