Çin'de konteyner endeksi yükseldi

Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 16-23 Mayıs döneminde endeks %0,2 artarak 1107,4 puana çıktı. Bir önceki hafta endekste %0,1 düşüş yaşanmıştı.



Söz konusu haftada en fazla artış gösteren bölge %6,7 ile Kore hattı olurken, en fazla düşüş gösteren bölge %3,4 ile Güneydoğu hattı olarak belirlendi.



CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli

konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun

ücretlerini takip ediyor.