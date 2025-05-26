Çin'de konteyner endeksi yükseldi
Çin Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI), üst üste üç hafta süren düşüş sona erdi ve sınırlı da olsa yukarı hareket yaşandı.
Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 16-23 Mayıs döneminde endeks %0,2 artarak 1107,4 puana çıktı. Bir önceki hafta endekste %0,1 düşüş yaşanmıştı.
Söz konusu haftada en fazla artış gösteren bölge %6,7 ile Kore hattı olurken, en fazla düşüş gösteren bölge %3,4 ile Güneydoğu hattı olarak belirlendi.
CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli
konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun
ücretlerini takip ediyor.
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