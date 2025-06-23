Çin'de konteyner endeksi yükselişte

Çin Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI), üst üste beşinci haftada da artış hızlanarak devam etti.



Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 13-20 Haziran döneminde endeks %8,0 artarak 1342,46 puana çıktı. Bir önceki hafta endekste %7,6 artış yaşanmıştı.



Söz konusu haftada en fazla artış gösteren bölge %19,4 ile Batı-Merkez Amerika hattı olurken, en fazla düşüş gösteren bölge %2,5 ile Avustralya-Yeni Zelanda hattı olarak belirlendi.



CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun ücretlerini takip ediyor.