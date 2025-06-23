Çin'de konteyner endeksi yükselişte
Çin'in konteyner nakliye endeksinde artış hızlanarak devam ediyor.
Çin Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI), üst üste beşinci haftada da artış hızlanarak devam etti.
Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 13-20 Haziran döneminde endeks %8,0 artarak 1342,46 puana çıktı. Bir önceki hafta endekste %7,6 artış yaşanmıştı.
Söz konusu haftada en fazla artış gösteren bölge %19,4 ile Batı-Merkez Amerika hattı olurken, en fazla düşüş gösteren bölge %2,5 ile Avustralya-Yeni Zelanda hattı olarak belirlendi.
CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun ücretlerini takip ediyor.
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