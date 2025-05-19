Çin’de konut fiyatları hareketleniyor

Çin'in emlak piyasası, Nisan ayında fiyat düşüşlerinin daralmasıyla iyileşme işaretleri gösterdi.



Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, takip edilen 70 şehirdeki ortalama konut fiyatları Nisan ayında bir önceki aya göre sabit kaldı, Mart ayında aylık %0,1'lik düşüş yaşanmıştı.



Mart ayında 41 olan konut fiyatlarında aylık bazda düşüş bildiren şehir sayısı Nisan ayında 17'ye geriledi.



Yıllık bazda, bu büyük şehirlerdeki ortalama konut fiyatlarında düşüş Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 5,0'dan %3,7'ye düştü.



Mart ayında 68 olan yıllık fiyat düşüşü görülen şehir sayısı Nisan'da 32 oldu.



Büro, değer bazında yeni konut satışlarının yılın ilk üç ayında %0,4 düştükten sonra Nisan ayında %1,9 gerilediğini açıkladı. Ocak-Mart döneminde %9,9 oranında gerileyen emlak yatırımları Nisan ayında %10,3 oranında azaldı.



Emlak geliştiricileri tarafından başlatılan yeni inşaatlar Ocak-Mart döneminde kaydedilen %24,4'lük düşüşe kıyasla Nisan ayında %23,8 azalarak hafif bir iyileşme gösterdi.