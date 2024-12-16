Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Kasım 2024'te ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentte yeni konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 azaldı. İkinci el konut fiyatları da yıllık yüzde 8,5 düştü.



Yeni konut fiyatları geçen aya göre yüzde 0,2, ikinci el konut fiyatları ise yüzde 0,3 düşüş kaydetti.



Yeni konut fiyatları, "birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yıllık yüzde 4,3, "ikinci kuşak" olarak tanımlanan 31 büyük ölçekli kentte yüzde 5,8 ve "üçüncü kuşak" olarak tanımlanan 35 orta ölçekli kentte ise yüzde 6,5 azaldı.



İkinci el konut fiyatları ise birinci kuşak kentlerde yüzde 8, ikinci kuşak kentlerde 8,4, ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 8,8 düştü.



YENİ KONUT FİYATLARI 17 AYDIR GERİLİYOR



Ülkede yeni konut fiyatları 17 aydır geriliyor. Hükümetin piyasayı canlandırmaya yönelik teşvik adımlarının henüz beklenen etkiyi yaratmadığı gözleniyor.



Ülkede gayrimenkul sektörü ve emlak piyasasında Kovid-19 salgını ile başlayan daralma, konut fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.



Çin Merkez Bankası (PBoC), ekonomiyi canlandırmaya yönelik tedbirler kapsamında 24 Eylül'de konut kredisi faizlerinin ve asgari teminat ödemelerinin düşürüleceğini duyurmuştu.



Öte yandan, 21 Ekim'de emlak kredileri için gösterge faizi işlevi gören 5 yıllık kredi faiz oranında (LPR) 25 baz puan indirim yapılmıştı. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 3,85'ten 3,6'ya çekilmişti.



Kasımda ülke genelindeki yerel yönetimler, konut satışlarını teşvik için satış vergilerinin azaltılmasından, düzenlemelerin gevşetilmesine ve satışların sübvanse edilmesine dek 61 politika tedbirini açıklamıştı.