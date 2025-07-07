Çin'de nakliye endeksindeki yükseliş kısa sürdü

Çin Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI), üst üste altı hafta devam eden yükselişini sonlandırdı.



Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 27 Haziran-4 Temmuz döneminde endeks yüzde 1.9 azalarak 1342,99 puana indi. Bir önceki hafta endekste yüzde 2 artış yaşanmıştı.



Söz konusu haftada en fazla artış gösteren bölge yüzde 3.7 ile Avustralya-Yeni Zelanda hattı olurken, en fazla düşüş gösteren bölge yüzde 10.5 ile Batı-Merkez Amarika hattı olarak belirlendi.



CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun ücretlerini takip ediyor.