Çin'de nakliye endeksindeki yükseliş kısa sürdü
Çin'in konteyner nakliye endeksi altı hafta sonra ilk kez geriledi.
Çin Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI), üst üste altı hafta devam eden yükselişini sonlandırdı.
Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 27 Haziran-4 Temmuz döneminde endeks yüzde 1.9 azalarak 1342,99 puana indi. Bir önceki hafta endekste yüzde 2 artış yaşanmıştı.
Söz konusu haftada en fazla artış gösteren bölge yüzde 3.7 ile Avustralya-Yeni Zelanda hattı olurken, en fazla düşüş gösteren bölge yüzde 10.5 ile Batı-Merkez Amarika hattı olarak belirlendi.
CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun ücretlerini takip ediyor.
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