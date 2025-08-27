Çin'de sanayi sektörü toparlanıyor

Çin'in sanayi sektöründe karlar Temmuz ayında yıllık bazda sadece yüzde 1,5 oranında azaldı. Bu, son 5 ayda yaşanan en yavaş düşüş olarak kayıtlara geçti ve Pekin'in yıkıcı fiyat savaşlarını engelleme çabalarının kurumsal kar marjlarını desteklediğini ortaya koyuyor.



Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından açıklanan verilere göre, büyük sanayi firmalarının karları 2025 yılının ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,7 düştü. Her ne kadar hala olumsuz olsa da, son rakamlar hükümetin yavaşlayan ekonomik ivmenin ortasında endüstriyel kazançları istikrara kavuşturma çabasındaki ilerlemeyi yansıtıyor.



Devlete ait sanayi işletmeleri, Ocak ayından Temmuz ayına kadar kârlarında yüzde 7,5'lik bir düşüş kaydederek gerilemenin en ağır yükünü taşıdı. Buna karşılık, yabancı sermayeli işletmelerin kazançlarında yüzde 1,8'lik bir artış görüldü ve bu durum mülkiyet yapıları arasındaki performans farklılığını ortaya koydu.



Sektörel olarak bakıldığında, madencilik şirketleri yıllık bazda yüzde 31,6'lık düşüşle en sert gerilemeyi yaşadı. Bu arada, imalat sektörü kârlarda yüzde 4,8'lik bir artışla toparlanırken, elektrik, gaz ve su tedarikini içeren kamu hizmetleri yüzde 3,9'luk bir artış kaydetti.



NBS'de kıdemli bir istatistikçi olan Yu Weining, iyileşen görünümü Pekin'in tüketici fiyatlarını istikrara kavuşturmayı ve iş dünyasının güvenini yeniden tesis etmeyi amaçlayan hedefli politikalarına bağladı. Hükümetin kilit sektörlerdeki aşırı iskonto ve kapasite fazlalığını ele almaya odaklanması, kâr düşüşlerinin hızını azaltmada merkezi bir rol oynadı.