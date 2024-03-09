Çin'de tüketici fiyatları 6 ay sonra ilk kez yükseldi

Çin'de tüketici fiyatları son altı ayda ilk kez yükseldi. Tüketici fiyatlarındaki artış Yeni Ay Yılı tatili ile bağlantılı harcamalardan etkilendi.



Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) şubat ayında yıllık bazda yüzde 0,7 arttı. TÜFE'nin şubat ayında yıllık yüzde 0,3 artması bekleniyordu. Aylık bazda ise fiyatlar yüzde 1 artış gösterdi.



Şubat ayında tüketici fiyatlarındaki yıllık artış 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



Üretici fiyatlarındaki düşüş ise devam etti. Üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 geriledi.



Ekonomistler, iç talebin hala oldukça zayıf olduğunu belirterek, Çin'de deflasyonun sona erdiği sonucuna varmak için henüz çok erken olduğunu ifade etti.