Çin'de tüketim teşvik planı : 11.11 erken başladı

Her yıl 11 Kasım’da düzenlenen ve dünyanın en büyük online alışveriş etkinliği olarak bilinen Bekarlar Günü, bu yıl alışılmış tarihten beş hafta önce başladı.

Çinli perakendeciler, durgun pazarda tüketicileri yeniden harcamaya teşvik etmek için indirim dönemini ekim ayının ortasına çekti.

Taobao, JD.com ve Douyin gibi e-ticaret platformları, uygulamalarında “11.11” kampanyalarını öne çıkararak kupon ve indirimleri kullanıcılarına sunmaya başladı.

Alibaba da “11.11 Küresel Alışveriş Festivali”nin 15 Ekim’de başladığını duyurdu.



EKONOMİK SIKINTILAR TÜKETİMİ BASKILIYOR

BBC'de yer alan habere göre, Çin ekonomisi, artan genç işsizliği, uzun süredir devam eden emlak krizi, yüksek kamu borcu ve ABD ile süregelen ticaret savaşı gibi nedenlerle zayıf bir dönemden geçiyor.

Bu sorunlar, hane halkının harcamalarını kısmaya yöneltti.

Pekin yönetimi, aile yardımları, maaş artışları ve tüketim mallarında indirimler gibi teşviklerle ekonomiyi canlandırmaya çalışsa da, perakende satışlardaki büyüme hâlâ beklentilerin altında kalıyor.



YAPAY ZEKA DESTEKLİ ALIŞVERİŞ DENEYİMİ

Alibaba, bu yılki alışveriş festivalinde kullanıcı deneyimini artırmak için yapay zeka tabanlı arama ve öneri araçlarını devreye aldı.

Şirket, tüketicilerin ilgilendiği ürünleri daha hızlı bulmalarını ve platformlarda daha fazla zaman geçirmelerini hedefliyor.

Uzmanlara göre, yapay zeka teknolojisi, Çin’de zayıf talebe rağmen perakendecilerin satış performansını kısmen destekleyebilir.



LÜKS MARKALAR DA KAMPANYALARA DAHİL OLDU

Pandemi sonrası dönemde Çinli tüketicilerin temkinli harcama alışkanlıkları, özellikle lüks markaları olumsuz etkiledi.

Louis Vuitton ve Burberry gibi markalar, Çin’de satışlarının son aylarda düştüğünü açıklamıştı.

Ancak bu hafta LVMH ve Moncler gibi markaların hisselerindeki yükseliş, yatırımcıların Çin pazarında toparlanma beklentisini artırdı.



SATIŞ YARIŞI BAŞLADI

Bekarlar Günü, yıllar içinde tek günlük bir etkinlikten çıkıp haftalar süren dev bir indirim dönemine dönüştü.

Pop yıldızlarının katıldığı lansmanlarla başlayan bu alışveriş maratonu, yılın son çeyreğinde Çinli perakendeciler için en önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi.

Bu yıl erken başlayan kampanyalar, hem tüketicilerin ilgisini canlı tutmayı hem de zayıf ekonomik göstergelere rağmen satışlarda ivme yakalamayı amaçlıyor.