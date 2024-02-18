Çin'de turizm gelirleri pandemi öncesini aştı



Çin'de Ay Yeni Yılı'nda sekiz günlük tatil cumartesi günü sona erdi. Tatil sürecinde turizm gelirleri, bir önceki yıla göre yüzde 47,3 oranında arttı. Böylece 2019 yılı öncesi seviyelerinin üzerine çıkıldı.



Söz konusu tatil dönemi dünyanın en büyük yıllık göçü olarak tanımlanıyor.



Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, yurt içi turizm harcamaları 2023'ün aynı tatil dönemine göre yüzde 47,3 artışla 632,7 milyar yuana yükseldi.



Bu yıl bayram tatilinde yapılan yurt içi seyahat sayısı bir yıl öncesine göre yüzde 34,3 artışla 474 milyona ulaştı



Tatil döneminde 13,52 milyon yolculuğun yapıldığı belirtildi.