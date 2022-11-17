Çin'de yabancı yatırımlar yüzde 17,4 arttı

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede doğrudan yabancı yatırımlar, ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 17,4 artarak 168,34 milyar dolara ulaştı.



Bu dönemde yatırımlar, hizmetler sektöründe yüzde 4,8, yüksek teknoloji alanında ise yüzde 31,7 arttı.



Güney Kore'den gelen yatırımlarda yüzde 106,2, Almanya'dan yüzde 95,8, İngiltere'den yüzde 40,1 ve Japonya'dan yüzde 36,8 artış kaydetti.



Öte yandan, aynı dönemde Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları (ODI), yıllık bazda yüzde 7,3 artarak 94,66 milyar dolara çıktı.



Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ülkelere yönelik yatırımlar, yüzde 6,7 artışla 17,25 milyar dolara yükseldi.

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