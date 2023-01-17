Çin’de yerel yönetimlerden dikkat çekici büyüme hedefleri

Verilere göre, Çin’de 2022 yılında ‘‘2 trilyon yuan kulübü’’nün üye sayısı 7’ye yükseldi.

Ülkede gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) 2 trilyon yuanın üzerindeki kentler arasına bu yıl Sichuan kentinin başkenti Chengdu da girdi.

GSYİH’si 2 trilyon yuanı aşan diğer kentler iseShanghai, Beijing, Shenzhen, Guangzhou, Chongqing ve Suzhou. Bunun dışında, ülkenin orta kesiminde yer alanWuhan kenti de kulübün diğer üyelerine göz kırpıyor.

Wuhan’ın GSYİH’si 2022’de önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 artışla 1 trilyon 900 milyar yuana ulaştı.

EN YÜKSEK ÇITAYI HAINAN KOYDU

Çin’in çoğu bölgesinde yerel yönetimler, 2023 yılı için büyüme hedeflerini belirlerken, söz konusu hedeflerin yüzde 4 ila 9,5 arasında değiştiği, çoğunun yüzde 5-7 seviyesinde yoğunlaştığı görülüyor.

Ülkenin en büyük serbest ticaret limanı olarak bilinen Hainan eyaleti ise yüzde 9,5’lik büyüme hedefi ile çıtayı en yükseğe koyan bölge oldu.

TÜKETİM YENİ YILDA GÜÇLENECEK

Bunun yanında, Çin’de farklı bölgeler iç talebi genişleterek tüketimi teşvik etmeyi, yeni yıldaki ekonomi çalışmalarının odak noktası olarak belirledi.

Çin’de hizmet sektörü, ekonomik büyümeye yaklaşık 3’te 2’lik bir katkı sağlıyor. COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından hizmet sektöründe hızlı bir toparlanma görüldü.

Çin’in e-ticaret devi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, yakın tarihte Çin Küresel Televizyon Ağı’na (CGTN) verdiği röportajda, tüketimin 2023'te Çin ekonomisinin büyümesinin motoru olacağını söyledi.

Çin ekonomisinin 2019 yılında yüzde 6 büyüdüğünü hatırlatan Jack Ma, büyümeyetüketimin ve hükümet harcamalarının yüzde 50'den fazla katkıda bulunduğuna işaret etti. Jack Ma, Çin'in sınırlarını yeniden açmasıyla birlikte tüketimin toparlandığı ve büyüme belirtilerinin görüldüğü, bunun da tüketicigüvenini yükselteceği kanısında.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR ÇİN EKONOMİSİNE İYİMSER BAKIYOR

Uluslararası Para Fonu (IMF) dâhil olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluş, 2023 yılında Çin ekonomisine dair iyimser beklentiler ortaya koydu.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Çin'in ekonomik performansının kademeli olarak nispeten yüksek bir seviyeye çıkmasını beklediğini ve ekonominin 2023’ün sonunda yılın başına göre daha güçlü olacağını kaydetti.

Goldman Sachs, Societe Generale, Morgan Stanley ve diğer birçok uluslararası finans kuruluşu da Çin ekonomisinin 2023'te istikrarlı bir şekilde toparlanacağı tahminini açıkladı.

HSBC’nin yılın ilk çeyreğine dair görünüm raporunda, Çin'in ihracatındaki büyümenin hâlâ küresel ticaretin üzerinde seyrettiğine işaret edildi.

American Rhodium Consulting Company tarafından yayımlanan bir raporda Çin'de milyarlarca dolar yatırımı bulunan büyük şirketlerin yatırım planlarını hayata geçirmeyi sürdüreceğini gösterdi.

İsviçre merkezli UBS'den ekonomistler de Çinborsasında önemli bir yükseliş yaşanacağını veÇin ekonomisinin 2023’te yüzde 4,9 büyüyeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

UBS’nin raporunda, çok uluslu şirketlerin Çin’deki üretim ve yatırım faaliyetlerini genişlettiklerine de dikkat çekildi.