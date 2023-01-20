Çin'de yüksek büyüme hedefi

Çin, salgın önlemleri sonrası yüksek büyüme hedefliyor. Çin'de 3 yıldır devam eden "sıfır covid" politikası bu ay başında sona erdi.



Salgın önlemleri 2020'den bu yana ülke ekonomisini etkilerken, 2022'de büyüme rakamı yüzde 3 oldu.



Ekonomistler, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in bu yılki büyüme rakamının yükselişe geçmesini bekliyor.



Yıl başında Çin'de birçok yerel yönetim 2023 büyüme hedefini açıkladı. Çoğu bölgenin büyüme hedefi çoğu bölgede yüzde 5 ile 7 arasında.



Ülkenin en büyük serbest ticaret limanının bulunduğu Hainan eyaleti yüzde 9,5’lik büyüme hedefi ile çıtayı en yükseğe koyan bölge oldu.



Bölgelerin büyümede ana odak noktası ise iç talebi teşvik etmek.



Covid 19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından hizmet sektöründe yaşanan hızlı toparlanma bu durumun belirleyicisi oldu.



Yakın zamanda e-ticaret şirketi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma da, verdiği bir röportajda, tüketimin 2023'te Çin ekonomisinin büyümesinin motoru olacağını söyledi.





