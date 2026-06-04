Çin'deki düşüş dünya petrol piyasasını etkiledi

Petrol tüccarları ve analistlere göre, Ortadoğu'daki savaşın 100'üncü gününe yaklaşırken, Çin 'den gelen petrol ithalat talebindeki sert düşüş, dünyanın daha büyük bir enerji krizi yaşamamasının başlıca nedenlerinden biri haline geliyor.

Dünya petrol arzının beşte birinin üç aydan uzun süredir kayıp olmasına ve stokların tükenmesiyle piyasanın yakında bir kırılma noktasına ulaşacağına dair tahminlere rağmen, petrol varil başına 100 doların altında işlem görüyor.

Petrol ticareti şirketi Vitol'ün üst düzey yöneticilerinden Tom Baker, Çin'in son haftalarda ham petrol alımlarını önemli ölçüde yavaşlatmasının (talep günde 4-5 milyon varil azaldı), Körfez'den gelen 12 milyon varil/günlük arz kaybını bir nebze olsun telafi ettiğini söyledi.

Morgan Stanley'nin Londra'daki baş emtia stratejisti Martijn Rats, "Çin'in düşük ithalatı, petrol piyasasının geri kalanını korudu" dedi.

Morgan Stanley'nin tahminlerine göre, son 30 günde gemilerle Çin'e gelen petrol miktarı, geçen yılın aynı dönemindeki yaklaşık 13 milyon varil/gün seviyesinden 7,5 milyon varil/güne düştü.

S&P Global Energy verilerine göre, Çin'in Nisan ayındaki toplam ham petrol ithalatı, 2025 ortalamasına göre 2 milyon varil/gün'den fazla azalarak 9,4 milyon varil/gün'e düştü. Araştırma grubu, Mayıs ayı için ithalatın yaklaşık 8 milyon varil/gün'e kadar düşeceğini ve bu yılın ikinci çeyreğinde ithalatın 2025'in aynı dönemine kıyasla 3 milyon varil/gün azalacağını tahmin ediyor.

Çinli petrol analistlerinin çoğu ithalatta keskin bir düşüş eğilimi görse de, farklı tahminler mevcut. Kpler'e göre deniz yoluyla yapılan ithalat Mayıs ayında 6,4 milyon varil/gün seviyesine gerilerken, bu rakam Nisan ayında 8,1 milyon varil/gün ve Mart ayında 10,1 milyon varil/gün seviyesindeydi.