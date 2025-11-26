Çin'deki endişe faizleri yükseltti

Çin'in 10 yıllık devlet tahvili getirisi, yatırımcıların Çin Halk Bankası'nın daha fazla parasal teşvik uygulama konusunda tereddütlü olduğuna dair işaretler arasında tahvillerden giderek daha fazla uzaklaşmasıyla yüzde 1,83'e yükselerek yedi haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Pekin ise mali destek önlemlerine öncelik vermeye devam ediyor. Bu durum, sınırlı parasal genişlemenin daha düşük getiri beklentilerini azaltması ve mali teşviklerin daha fazla devlet tahvili ihracını gerektirmesi ve tahvilleri daha az cazip hale getirmesiyle tahvil piyasasını olumsuz etkiliyor.

Çin hisse senedi ve tahvil piyasalarının ayrışmasıyla birlikte yatırımcıların endişeleri de arttı ve düşen hisse senetlerinin tahvil fiyatlarını artırdığı geleneksel ters ilişki bozuldu. Özellikle, ABD yapay zekâ hisselerindeki satış dalgasının tetiklediği Çin hisse senetlerindeki son düşüş, yatırımcıları tahvillere geri çekemedi. Bu arada yatırımcılar, ülkenin ekonomik sağlığına dair fikir edinmek için bu hafta sonu yayınlanacak Çin PMI verilerine odaklanıyor.