Çin'deki kısıtlamalar Apple'ı vurdu

ABD'li teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına geriledi.



iPhone üreticisinin hisse değeri, salı itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.



Bu yılın ilk işlem gününde şirketin hisse fiyatı 124,19 dolara kadar indi.



Apple'ın hisse değerindeki düşüşte, şirketin Çin'deki fabrikasındaki Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle iPhone arzıyla ilgili artan endişelerin etkili olduğu belirtildi.



Şirketin piyasa değeri gün içinde 2 trilyon doların altına düştü.



Piyasa değeri ilk kez 2 Ağustos 2018'de 1 trilyon doları bulan Apple, 19 Ağustos 2020'de de 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı.



Apple, 3 Ocak 2022'de ise kısa bir süre için piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaşan ilk şirket olmuştu.



Öte yandan Japon gazetesi Nikkei Asia'da dün yer alan bir haberde, Apple'ın zayıflayan talep nedeniyle bazı tedarikçilerine AirPods, Apple Watch ve MacBook'lar dahil bazı ürünleri için daha az parça üretmelerini söylediği aktarılmıştı.



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