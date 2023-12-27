Çin'deki sanayi şirketlerinin kârı güçlü arttı

Çin sanayi şirketlerinin kârında önemli artış yaşandı. Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,8 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı son üç aydaki artışını sürdürdü. Şirketlerin karlarında görülen toplam artış kasımda yıllık bazda yüzde 29,5 oldu.



Kâr artışında, geçen yılın son aylarında görülen COVID-19 salgınının kontrolü için ülke genelinde uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin ekonomik faaliyetleri sekteye uğratmasının yarattığı düşük baz etkili oldu. Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmaya yönelik hamleleri de etkili oldu.



Yılın 11 ayında 6,98 trilyon yuana (yaklaşık 980 milyar dolar) ulaşan toplam kâr, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 4,4 azalarak bu yılki genel düşüş eğilimini sürdürdü.



Çin'de sanayi kuruluşlarının karları, ilk çeyrekte yüzde 21,4, ikinci çeyrekte yüzde 16,8 azalmış, üçüncü çeyrekte ise yüzde 7,7 artmıştı.