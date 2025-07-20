Çin'den ABD'ye dev ihracat

Çin'in Haziran ayında ABD'ye yaptığı nadir toprak mıknatısı ihracatı Mayıs ayına kıyasla altı kattan fazla artarak, Çin-ABD ticaret anlaşmasının ardından elektrikli araçlar ve rüzgar türbinleri için kilit önem taşıyan minerallerin akışında keskin bir toparlanma yaşandı.



Gümrük Genel İdaresi'nin Pazar günü açıkladığı verilere göre, dünyanın en büyük nadir toprak mıknatısı üreticisi Çin'den ABD'ye yapılan sevkiyatlar Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla yüzde 660 artışla 353 metrik tona yükseldi.



Bu artış, Haziran ayında ABD'ye nadir toprak mineralleri ve mıknatıs sevkiyatıyla ilgili sorunları çözmek için varılan anlaşmaların ve çip üreticisi Nvidia'nın görüşmelerin bir parçası olarak H20 AI çiplerinin Çin'e satışına devam etme planının ardından geldi.



Nadir toprak mıknatıslarının küresel arzının yüzde 90'ından fazlasını sağlayan Çin, Nisan ayı başında ABD'nin gümrük vergilerine misilleme olarak birkaç nadir toprak ürününü ihracat kısıtlama listesine ekleme kararı aldı.



İhracat lisanslarının alınması için gereken uzun süreler nedeniyle Nisan ve Mayıs aylarında sevkiyatlarda yaşanan keskin düşüşler küresel tedarikçileri sarsmış ve Çin dışındaki bazı otomobil üreticilerini nadir toprak kıtlığı nedeniyle kısmi üretimi durdurmaya zorlamıştı.



Çin geçen ay Mayıs ayındaki bin 238 tona kıyasla yüzde 157,5 artışla toplam 3.188 ton nadir toprak mıknatısı ihraç etti, ancak Haziran ayı hacmi 2024'teki ilgili ayın yüzde 38,1 altında kaldı.



Analistler, Haziran ayında daha fazla ihracatçının lisans alması nedeniyle mıknatıs sevkiyatlarının Temmuz ayında daha da toparlanabileceğini söyledi.



2025'in ilk yarısında nadir toprak mıknatısları ihracatı yıllık yüzde 18,9 düşüşle 22 bin 319 tona geriledi.