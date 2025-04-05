Çin'den ABD'ye "nadir element" misillemesi: Yüzde 90'ı Çin'de, cep telefonu ve elektrikli araçlarda kullanılıyor!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi kararları birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandı.

En çok ek vergi uygulanan ülkelerden olan Çin'den yapılan açıklamada, samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, lütesyum, skandiyum, itriyum ve alaşımlarının olduğu 7 kategorideki orta ve ağır nadir metallerin 4 Nisan'dan itibaren ihracat kontrol listesine alınacağı belirtildi.



Bu kapsamda Çinli tedarikçiler, söz konusu nadir toprak elementlerini ancak hükümet izniyle ihracat edebilecek. Öte yandan, Çin gümrük görevlileri, içeriğinde kısıtlanan elementlerin bulunduğundan şüphelenilen sevkiyatlara el koyabilecek.



ÇOK SAYIDA ÜRÜNDE KULLANILIYOR



Çin'in küresel arzının büyük bölümünü sağladığı söz konusu elementler, cep telefonlarından elektrikli araçlara, silah sistemlerinden yüksek performans motorlarına, nükleer reaktörlerden elektronik ve optik donanımlara, uzay araçlarından tıbbi görüntüleme makinelerine, batarya ve yakıt hücrelerinden yarı iletken ve süper iletkenlere dek çok sayıda üründe kullanılıyor.



YÜZDE 90'I ÇİN'DE BULUNUYOR



17 grup nadir toprak elementinin yaklaşık 90'ını üreten Çin, ihracat kısıtlamasıyla bu alandaki küresel hakimiyetini ekonomik bir koza çevirme niyetini bir kez ortaya koydu.

