Çin'den ABD'ye soya fasulyesi tepkisi... 8 yıl sonra bir ilk

Çin, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret gerginliğinin derinleşmesiyle Eylül 2025'te ABD'den soya fasulyesi ithal etmedi, bu, Kasım 2018'den bu yana ilk kez gerçekleşti. Gümrük verileri, ABD'den ithalatın geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 milyon tondan sıfıra düştüğünü, Brezilya'dan yapılan sevkiyatların ise yüzde 29,9 artarak 10,96 milyon tona yükseldiğini ve Çin'in toplam ithalatının yüzde 85,2'sini oluşturduğunu gösterdi. Arjantin'den yapılan alımlar da yüzde 91,5 artarak 1,17 milyon tona, yani toplamın yüzde 9'una ulaştı.



Ocak-Eylül döneminde Çin, Brezilya'dan yıllık yüzde 2,4 artışla 63,7 milyon ton, Arjantin'den ise yıllık yüzde 31,8 artışla 2,9 milyon ton ithal etti. Çin'in toplam soya fasulyesi ithalatı, Eylül ayında 12,87 milyon tona ulaşarak rekor seviyede ikinci oldu. Pekin, bu yılki ABD hasadından soya fasulyesi satın almadı; alıcılar, Arjantin'in geçici ihracat vergisi indiriminin de yardımıyla Güney Amerika'ya yöneldi.