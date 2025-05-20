Çin'den ABD'ye telefon ihracatı 14 yılın dibinde

Apple'ın iPhone ve diğer mobil cihazlarının Çin'den ABD'ye sevkiyatı Nisan ayında 2011'den bu yana en düşük seviyeye gerileyerek ABD'nin gümrük vergileri tehdidinin dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki yüksek fiyatlı mal akışını nasıl engellediğinin altını çizdi.



Bugün açıklanan ayrıntılı gümrük verilerine göre, akıllı telefon ihracatı geçen ay yüzde 72'lik bir düşüşle 700 milyon doların biraz altına inerek Çin'den ABD'ye yapılan sevkiyatlardaki yüzde 21'lik genel düşüşü keskin bir şekilde geride bıraktı. Bu durum, Trump yönetiminin Çin mallarına uyguladığı yüzde 145'lik vergilerle zirve yapan gümrük vergilerinin teknoloji tedarik zincirlerini nasıl bozduğunu ve elektroniği başka yerlere nasıl yönlendirdiğini gözler önüne serdi.



KÜRESEL TİCARET SAVAŞINDAN KORKULUYOR



Yatırımcılar, 2024 yılında 690 milyar dolara ulaşan ABD-Çin ikili ticaretinin bir kısmını aşındıracak, endüstrileri yok edecek ve tüketiciler için fiyatları yükseltecek küresel bir ticaret savaşından korkuyor.



Geçtiğimiz yıl ABD'nin Çin'den ithal ettiği en büyük üç ürün akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve lityum-iyon piller olurken, likit petrol gazı, petrol, soya fasulyesi, gaz türbinleri ve yarı iletken yapımında kullanılan makineler ABD'nin Çin'e ihraç ettiği en değerli ürünler arasında yer aldı.



Çin Genel Gümrük İdaresi'ne göre, Apple'ın Çin dışındaki en büyük iPhone üretim üssüne ev sahipliği yapan Hindistan'a yapılan telefon bileşeni ihracatının değeri geçtiğimiz yıl boyunca yaklaşık dört katına çıktı.



Apple üretimin Hindistan'a kaydırılmasını hızlandırdı, ancak Trump kısa süre önce bu uygulamayı eleştirdi ve Apple'ı iPhone üretimini ülkesine getirmeye çağırdı. Cihaz ABD'de hiç üretilmedi ve bu proje en azından kısa vadede mümkün görünmüyor.