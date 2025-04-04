Küresel ticarette gerilim artıyor: Çin'den ABD'ye misilleme

Küresel ekonomide gerilim had safhaya ulaştı. ABD'nin gümrük vergilerine Çin'den misilleme geldi.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'ye yönelik kapsamlı tarife paketini açıkladı.



Çin, 10 Nisan tarihinden itibaren ABD mallarına yüzde 34 ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergileri, 100 yılı aşkın süredir ticarete getirilen en sert kısıtlamalar olarak kaydedildi.

ABD'DEN ÇİN VE AB'YE YÜKSEK VERGİ



ABD, 185 ülkeye ek gümrük vergisini devreye aldı. Tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiklik gösterdi.



ABD, ikili ticarette yüksek açık verdiği ülkelere daha fazla vergi uyguladı.



Ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34 ve Vietnam'a yüzde 46 ek vergi açıklandı.



AVRUPA BANKALARI YARA ALDI



Çin'in misilleme kararının ardından Avrupa bankacılık hisseleri sert düştü. Piyasalarda Avrupa Birliği'nin de ABD'ye sert bir karşılık vereceği beklentileri tedirginlik yarattı



Deutsche Bank yüzde 11, UniCredit yüzde 12, Societe Generale yüzde 11, INtesa yüzde 10, Santander yüzde 10 ve BBVA hisseleri yüzde 11 düştü.