Çin'den Boeing'e yeşil ışık: Teslimat yasağı kalktı

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde önemli bir adım atıldı. Tarafların karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle düşürme kararı almasının ardından, Çin hükümeti ABD yapımı Boeing jetlerinin teslimatına yönelik bir aylık yasağı kaldırdı.

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre, bu hafta itibarıyla yerel hava yolları ve devlet kurumları, ABD’den Boeing teslimatlarını yeniden alabilecek. Teslimat planlaması konusunda ise Çinli taşıyıcılara esneklik tanındı.

JET TESLİMATLARI TEKRAR DURABİLİR



Bu gelişme, Çin’in ABD ithalatına uyguladığı yüzde 125’lik gümrük vergisini yüzde 10’a, ABD’nin ise Çin’e yönelik yüzde 145’lik tarifeyi yüzde 30’a çekmesiyle mümkün oldu. Ancak bu geçici indirim üç ayla sınırlı. Kalıcı bir anlaşma sağlanamazsa jet teslimatları tekrar durabilir.



Boeing, ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminde uzun süredir baskı altındaydı. Çinli hava yollarının siparişleri iptal etmesi ve uçakların teslimatının askıya alınması, şirketi milyarlarca dolarlık potansiyel gelirden mahrum bıraktı. Teslimatı iptal edilen uçaklar ABD’ye geri gönderilirken, şirket bu jetler için alternatif pazarlar aramaya başlamıştı. Özellikle Hindistan, Malezya ve Suudi Arabistan’ın 737 Max jetlerine ilgi gösterdiği biliniyor.

ÇİN KÜRESEL UÇAK TALEBİNİN YÜZDE 20'SİNİ OLUŞTURACAK

Çin’e bu yıl teslim edilmesi planlanan yaklaşık 50 jetlik siparişin yeniden canlanması, Boeing açısından hem zaman hem de maliyet tasarrufu anlamına geliyor. Üstelik teslim edilen uçaklar, ödeme garantisi de sağlıyor. Uzmanlara göre önümüzdeki 20 yıl içinde Çin, küresel uçak talebinin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturacak.



Boeing’in ticaretteki rolü giderek daha fazla politikleşiyor. Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray, İngiltere ile yapılan yeni ticaret anlaşmasının hemen ardından, British Airways’e 32 adet 787-10 Dreamliner satışı için 10 milyar dolarlık dev bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu.

Çin’in teslimat yasağını kaldırması ise yalnızca ticari değil, diplomatik olarak da Washington-Pekin hattında yeni bir diyalog sürecinin kapısını aralayabilir.