Çin'den dev ticaret atağı

Çin 'in dış ticaret fazlası, 2025 yılının aynı dönemindeki 113,89 milyar ABD dolarından, Haziran 2026'da 125,62 milyar ABD dolarına yükselerek 121 milyar ABD doları beklentilerini aştı ve kayıtlardaki en büyük ikinci aylık dış ticaret fazlası oldu.

İhracat büyümesi, yapay zeka ile ilgili teknoloji ürünlerine yönelik güçlü talep ve üreticilerin olası yeni gümrük vergileri öncesinde ABD'ye mal gönderme telaşı sayesinde yıllık bazda yüzde 27 artarak rekor seviye olan 412,39 milyar ABD dolarına ulaştı; bu oran mayıs ayındaki yüzde 19,4'lük büyümenin ve yüzde 18,2'lik tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Bu arada, ithalat yıllık bazda yüzde 36 artarak 286,76 milyar ABD dolarına yükseldi; bu oran yüzde 24'lük beklentileri aştı ve hükümetin iç tüketimi artırma çabalarıyla Mayıs ayındaki yüzde 27,4'lük sıçramanın ardından hızlandı.

Çin'in ABD ile ticaret fazlası Haziran ayında 28,9 milyar dolara yükseldi; bu rakam Mayıs ayında 26,02 milyar dolardı. 2026 yılının ilk yarısında ise Çin'in ticaret fazlası 575,98 milyar dolara geriledi; bu rakam 2025 yılının aynı döneminde 586 milyar dolardı. Bu düşüşte ihracat yüzde 17,6 artarken, ithalat yüzde 26,6'lık daha hızlı bir büyüme gösterdi.