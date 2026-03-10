Çin'den dikkat çeken ekonomik performans. 2026 yılı rekor yılı mı olacak?

Çin 2025 yılında rekor rakamlarda dış ticaret fazlası verdi. Bu ekonomik performansı 2026 yılının ilk iki ayında da gerçekleştirdi. Çin Gümrükler Genel İdaresi, Ocak-Şubat 2026 dönemini kapsayan dış ticaret verilerini açıkladı.

REKOR ARTIŞ

Çin'in ihracatı, yüzde 21,8 artışla 656,5 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 19,8 artışla 442,9 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret fazlası rakamlarında ise rekor kırıldı. Yılın ilk iki ayında dış ticaret fazlası 213,6 milyar dolar oldu. Bu rakamlar ocak ve şubat aylarında görülen en yüksek detaylar olrak kayıtlara geçti.

EN ÇOK İHRACAT AFRİKAYA

Bu dönemde Çin'in ABD'ye ihracatı yüzde 11 azalırken, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine ihracatı yüzde 29,4, Avrupa Birliği'ne (AB) yüzde 27,8, Latin Amerika'ya yüzde 16,4 ve Afrika'ya yüzde 50 arttı.