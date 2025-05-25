Çin'den e-ticaret sitelerine baskı

Çinli düzenleyici kurum, JD.com, Meituan ve PDD Holdings gibi şirketler için önemli bir gelir kaynağı olan çevrimiçi platformların üçüncü taraf tüccarlardan aldığı ücretlere ilişkin taslak yönergeler yayınladı.



Ülkenin tekel karşıtı düzenleyicisi olan Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi Pazar günü yaptığı açıklamada, çevrimiçi platformları işleten şirketlerin makul ücretler talep etmeleri ve iş yaptıkları tüccarların operasyonel durumu gibi faktörleri dikkate almaları gerektiğini söyledi.



Düzenleyici kurum, taslak kılavuza ilişkin geri bildirim için son tarihin 3 Haziran olduğunu söyledi.



MÜŞTERİ ÖNCELİKLİ YAKLAŞIM İKİNCİ PLANA ATILABİLİR



Bu, Pekin'in durgun yerel ekonomi ve ABD ile ticaret savaşı nedeniyle baskı altında olan ve aynı zamanda çevrimiçi platformların uzun süredir müşteri öncelikli yaklaşımıyla uğraşmak zorunda kalan yerel tüccarları desteklemek için attığı bir dizi adımın sonuncusu.



TÜCCAR VE KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN DESTEK OLACAK



Açıklamaya göre platformlar, tüccarların yükünü azaltmak için komisyon, üyelik ve hizmet ücretleri gibi ücretler için esnek fiyatlandırma stratejileri belirlemeli ve küçük işletmelere daha iyi destek sunması isteniyor.



Düzenleyici kurum, kılavuzun tacirlerin platformlardaki "karmaşık ve şeffaf olmayan" ücretler de dahil olmak üzere sorunlarla ilgili şikayetleri üzerine yayınlandığını söyledi. Açıklamaya göre, platform şirketlerinin ücretle ilgili uyum çerçevelerini iyileştirmelerine yardımcı olmak ve sektörün sağlıklı gelişimini teşvik etmek amaçlanıyor.



Pekin, tüccarların marjlarını etkilediğini söylediği online platformların tüketici öncelikli uygulamalarını dizginleme çabalarını artırıyor.



ÜRÜN İADE ETMEDEN PARA İADESİ YÜK OLUŞTURUYOR



Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, geçen yılın sonlarında düzenleyici kurum ve Ticaret Bakanlığı'nın PDD Holdings yöneticilerine, alışveriş yapanların satın aldıkları ürünleri iade etmeden para iadesi talep etmelerine olanak tanıyan politikasının küçük tüccarlar üzerinde haksız bir yük oluşturduğunu söylediğini aktardı.



Çinli tüccarlar ayrıca, ABD'nin Amerika'ya gönderilen küçük paketleri gümrük vergisinden muaf tutan bir boşluğu iptal etmesinden dolayı daha fazla baskıyla karşı karşıya. "Önemli olmayacak kadar küçük" anlamına gelen De Minimis, genellikle depoları ve dağıtım merkezlerini atlayarak yurt dışından doğrudan ABD'li tüketicilere gönderilen mallara izin veriyordu.



ABD 2 Mayıs'tan itibaren bu sevkiyatlara gümrük vergisi uygulamaya başladı.

