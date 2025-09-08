Çin'den Gazprom'a siyasi not

Çinli kredi derecelendirme kuruluşu CSCI Pengyuan, Rus enerji devi Gazprom'a durağan görünüm ile AAA notu vererek Pekin'in Moskova ile derinleşen enerji ve finans bağlarının sinyalini verdi. Bu hamle, Çin'in iç tahvil piyasasını büyük Rus enerji firmalarına yeniden açmaya hazırlandığı haberlerinin ortasında geldi.



CSCI Pengyuan, Gazprom'un "stratejik önemi ve Rus hükümetiyle olan yasal bağlarının" yanı sıra hem küresel petrol ve gaz sektöründe hem de Rusya'nın enerji piyasasındaki lider konumuna atıfta bulundu. En üst düzey derecelendirme, Çin'de renminbi cinsinden "panda tahvilleri" ihraç etmek isteyen yabancı şirketler için gerekli.



Bu not, Putin'in Çin'e yaptığı son ziyaret sırasında açıklanan ve uzun zamandır beklenen Sibirya'nın Gücü 2 boru hattına yeşil ışık yakılması da dahil olmak üzere Rusya ve Çin arasında son dönemde yapılan üst düzey anlaşmaların ardından geldi.



En yüksek nota rağmen, ajans "yüksek jeopolitik risklere" dikkat çekerek, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından uygulanan Batı yaptırımlarının Gazprom'un gaz ihracat gelirlerinde ve hacminde keskin bir düşüşe yol açtığını belirtti.



Ajans, jeopolitik gerilimler sürdükçe operasyonel belirsizliklerin yüksek kalmaya devam ettiği uyarısında bulundu.



CSCI Pengyuan geçtiğimiz ay da Rus devmlet petrol şirketi Zarubezhneft'e AAA notu vererek Çin'in yaptırım uygulanan Rus enerji oyuncularına artan desteğini pekiştirmişti.

