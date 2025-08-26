Çin'den gövde gösterisi: Uydu görüntüleri en yeni füzeleri ortaya çıkardı

Pekin’de 3 Eylül’de yapılacak askeri geçit töreni öncesi uydu görüntüleri, Çin’in en yeni gemisavar füzeleri, insansız hava araçları ve nükleer kapasiteye sahip balistik füzelerini sergilemeye hazırlandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu silahların büyük bölümü, Batı Pasifik’te ABD donanmasına karşı üstünlük sağlama amacıyla geliştirildi.

Bloomberg'te yer alan haberde, hazırlık alanında zırhlı araçlardan hava savunma sistemlerine, roketatar ve seyir füzelerine kadar çok sayıda silahın bulunduğu ortaya çıktı.

Viyana merkezli Açık Nükleer Ağ’ın kıdemli analisti Tianran Xu, görülen sistemlerin hipersonik füzeler gibi son teknolojilerle donatıldığını belirterek, “Açıkça Batı Pasifik’te ABD Donanması’nı bastırma amacıyla geliştirildi” dedi.

MÜŞTERİ ÇEKMEK İSTİYOR



Çin’in modern silahlarını sergilemesinin bir diğer amacı da potansiyel müşterilere gövde gösterisi yapmak. Çin halihazırda dünyanın dördüncü büyük silah ihracatçısı konumunda. Ancak müşteri portföyünün büyük kısmı Pakistan gibi sınırlı bütçeli gelişmekte olan ülkelerden oluşuyor. Mayıs ayında Pakistan’ın Çin yapımı J-10C savaş uçaklarıyla Hindistan’a ait beş uçağı düşürmesi, Pekin’in savunma şirketlerinin hisselerini yükseltmişti.



Geçit töreninde, gemisavar hipersonik füzelerin yanı sıra keşif ve saldırı amaçlı insansız hava araçlarının da sergileneceği tahmin ediliyor.

Uydu görüntülerinde DF-41 kıtalararası balistik füzelerin de yer aldığı değerlendiriliyor. Karadan taşınabilir özellikteki bu füze, 15 bin kilometre menzile sahip ve birden fazla nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor. CSIS’in Füze Savunma Projesi’ne göre DF-41, ilk kez 2019’daki askeri geçitte tanıtılmıştı. Ayrıca, menzili binlerce kilometreyi bulduğu düşünülen DF-100 süpersonik seyir füzelerinin de örtüler altında bulunduğu tahmin ediliyor.