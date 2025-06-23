Çin'den Hürmüz çıkışı: Önemli bir güzergah

Dünya ekonomilerinin gözü kulağı Hürmüz Boğazı'nda. Bugüne kadar onlarca defa kapatılmakla tehdit edilse de fiilen kapatılmayan Hürmüz Boğazı petrol akışı için en kritik noktalardan biri.



Dünyanın 4'te 1'i kadar petrol ihtiyacının çıktığı Basra Körfezi'nde binlerce petrol kuyusu ve petrolü çıkartan platformlar bulunuyor. Platformlara ya da depo alanlarına yanaşan tankerler dolum yapıldıktan sonra yeniden Hürmüz Boğazı'ndan geçerek petrolü bırakacakları ülkelere yöneliyorlar.



İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ihtimali özellikle Hindistan, Çin gibi Asya ülkeleri tarafından dikkatle izleniyor. Üretimleri Hürmüz'den çıkacak petrol tankerlerine bağlı olan ülkeler ekonomilerini korumak için itidalli davranılmasını talep ediyor.



Çin Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimaline karşı açıklamalarda bulundu. Bakanlık "Uluslararası mal ve enerji ticareti için önemli bir güzergah. Bölgenin güvenliği, uluslararası toplumun ortak çıkarınadır." ifadesini kullandı.