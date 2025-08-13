Çin'den Kanada'ya vergi hamlesi

Çin, Ottawa'nın Çin çeliğine uyguladığı gümrük vergilerini artırma planına misilleme olarak, bazı Kanada mallarına yüksek anti-damping vergileri uygulayacak.



Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Arlanxeo Canada'dan ithal halojenli bütil kauçuğa yüzde 26,2, diğer Kanada firmalarından ithal aynı ürünlere ise yüzde 40,5 oranında vergi uygulanacağını ve Japonya'dan ithal benzer ürünlere yüzde 13,8-yüzde 30,1 oranında vergi uygulanacağını söyledi.



Ayrıca, Kanada'nın tüm kolza tohumu ithalatına, yerli üreticilere verdiği zararı gerekçe göstererek yüzde 75,8 oranında gümrük vergisi uygulayacak. Eylül 2024'te yürütülen bir soruşturmanın ardından alınan bu önlemler Perşembe günü yürürlüğe girecek.



Ayrıca Pekin, yerel sektör şikayetleri üzerine Kanada bezelye nişastası hakkında yeni bir soruşturma başlattı. Bu adımlar, Kanada'nın ABD çelik vergilerinin etkisinden kendi iç sektörünü korumak için Çin ve diğer ülkelerden ithal edilen çeliğe uyguladığı gümrük vergilerini artırma kararının ardından geldi.