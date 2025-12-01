Çin'den kötü veri, 4 ayın dibine geriledi

Küresel ekonominin ana motoru olan Çin'de imalat PMI verisi düşük geldi ve piyasalar tarafından olumsuz karşılandı. RatingDog Çin Genel İmalat PMI, Kasım 2025'te bir önceki ayki 50,6 seviyesinden 49,9'a gerileyerek Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi ve 50,5'lik piyasa tahminlerini kaçırdı. Son sonuçlar, fabrika faaliyetlerinde hafif bir düşüşe işaret ederken, yenilenen işten çıkarmalar ve düşük alım seviyeleri nedeniyle üretim ve yeni siparişler büyük ölçüde durgun kaldı.

Yine de, iş geliştirme çabalarının desteğiyle yabancı siparişler son sekiz ayın en hızlı artışını kaydetti. Bu arada, düşük alımlar ve tedarikçilerle iletişimin iyileşmesi, teslimat sürelerini kısalttı. Maliyet tarafında, girdi fiyatları, yüksek metal fiyatları nedeniyle yükselmeye devam etti, ancak enflasyon son beş ayın en düşük seviyesine geriledi.

Aynı zamanda, artan rekabet nedeniyle üretim fiyatları düştü. Son olarak, hükümet politikaları, genişleme planları ve yeni ürün lansmanlarının da etkisiyle iş dünyası güveni iyileşti.