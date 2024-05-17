Çin'den krizdeki konut sektörü için yeni adım

Çin, emlak krizini aşmak için önemli kararları hayata geçirdi.



Konut kredisi faizlerindeki taban kaldırıldı ve bireysel alıcılar için minimum peşinat oranları düşürüldü.



Çin Merkez Bankası, ilk kez konut alacaklar için asgari peşinat oranı yüzde 15'e indirildi. İkinci konutlar için bu oran yüzde 25'e çekildi.



Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Tao Ling, ülkede uygun fiyatlı konutlar için 300 milyar yuan yeniden kredi imkanı oluşturulacağını açıkladı.



Uygun fiyatlı konutlar için yeniden kredi imkanı faiz oranı yüzde 1,75 olacak.



Ling, yerel kamu iktisadi teşebbüslerinin elde kalan konutları satın almak için destekleneceğini bildirdi.