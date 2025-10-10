Çin'den Nvidia çiplerine yeni kısıtlama

Financial Times'ın haberine göre, Çin Nvidia'nın yapay zekâ çiplerine yönelik gümrük denetimlerini sıkılaştırarak, yerli teknoloji şirketlerinin Nvidia gibi ABD menşeli ürünlere olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.



Gazeteye konuşan konuya yakın kaynaklara göre, son birkaç hafta içinde ülke genelindeki büyük limanlarda görevli gümrük memurlarından oluşan ekipler, yarı iletken sevkiyatları üzerinde sıkı denetimler yürütmek üzere görevlendirildi.



FT'nin haberine göre bu denetimler, düzenleyici kurumların yönlendirmeleri sonrasında yerel şirketlerin Çin'e özel olarak üretilen Nvidia çiplerini satın almayı durdurmalarını sağlamak amacıyla başlatıldı.



Haberde ayrıca, Çin'in siber güvenlik düzenleyicisi olan Çin Siber Uzay İdaresi'nin (Cyberspace Administration of China - CAC) eylül ortasında ByteDance ve Alibaba gibi büyük teknoloji şirketlerine Nvidia ürünlerine yönelik siparişleri ve testleri durdurma talimatı verdiği belirtildi. FT'ye göre gümrük kontrolleri, bu talimatın ardından tüm ileri teknoloji yarı iletken ürünleri kapsayacak şekilde genişletildi.