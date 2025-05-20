Çin’den önemli faiz kararı

ABD ile ticaret savaşında sorunlar yaşayan sonrasında 90 günlüğüne tarifeleri düşüren Çin faiz adımı attı.

Çin Merkez Bankası, Ekim ayından bu yana ilk kez gösterge kredi faiz oranlarını düşürdü.



Bir yıllık kredi faiz oranı (LPR) 10 baz puan düşürülerek %3,1'den %3,0'a indirilirken, beş yıllık LPR de aynı oranda düşürülerek %3,6'dan %3,5'e çekildi.



Çin'deki yeni ve ödenmemiş kredilerin çoğu bir yıllık LPR'ye dayanırken, beş yıllık oran ipoteklerin fiyatlandırılmasını etkilemekte.