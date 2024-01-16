Çin'den Rusların bankacılık işlemlerine kısıtlama hamlesi

Çin'de devlet bankaları, Rus müşterilerine finansman sağlamaya yönelik kısıtlamaları sıkılaştırdı.



Bloomberg News'ye yer alan habere göre karar, ABD'nin Ukrayna'da savaş çabalarına yardım eden denizaşırı finans şirketlerine ikincil yaptırımlara izin vermesinin ardından geldi.



Buna göre en az iki banka, Rusya'daki işlerini sınır ötesi anlaşmalara odaklanarak gözden geçirme talimatı verdi. İki kaynağa dayandırılan habere göre bankalar, yaptırım listesindeki müşterileriyle bağlarını koparacak.



Bankalar, rus askeri endüstrisine herhangi bir finansal hizmet sağlamayı durduracak ve müşteriler üzerindeki durum tespitini artıracak. İncelemeler Rus olmayan müşterileri de kapsayacak şekilde genişletilecek.



ABD Hazine Bakanlığı, geçen ay Rusya'nın askeri malzeme tedarikine aracılık eden bankalara karşı ikincil yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı. Çin devlet bankalarının Rus müşterilerine yönelik kısıtlamaları 2022 yılından bu yana devam ediyor.