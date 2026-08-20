Çin'den Trump'ın yeni tarifelerine karşı iddialı çıkış

Çin , Donald Trump 'ın geçen hafta insansız hava araçları ve bileşenlerinin ithalatına yüzde 100'e varan gümrük vergileri getireceğini açıklamasının ardından, bu yeni ABD tarifelerine kesinlikle karşı çıktığını belirtti.

Geçen hafta Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı kararı ulusal güvenlik gerekçesiyle haklı gösterdi. Washington, Çin 'in hakim olduğu bir sektörde ithalata bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Yeni tarifelerin çoğu 3 Eylül'de yürürlüğe girecek.

ULUSAL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ AYRIMCILIKLA SUÇLANDI

Pekin perşembe günü Washington'a planlanan vergileri derhal geri çekme çağrısında bulundu.

ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü He Yadong, Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin aldığı önlemlerin "ulusal güvenlik kavramını aşırıya kaçırdığını ve ilgili Çin ürünlerine karşı ayrımcılık yaptığını belirtti.

"Tarifeler küresel drone tedarik zincirini aksatıyor ve adil ve rekabetçi bir pazar ortamını daha da baltalıyor. Çin buna kesinlikle karşı çıkıyor." dedi Yadong.

KÜRESEL DRONE PAZARI ÇİNLİ ŞİRKETİN HAKİMİYETİNDE

Çeşitli araştırmalara göre, 2006 yılında kurulan ve dünya çapında sivil insansız hava aracı üreten Çinli teknoloji şirketi DJI, son yıllarda küresel drone pazarının üçte ikisinden fazlasını ele geçirdi.

2022'den beri DJI, ABD'nin askeriye ile bağlantılı Çinli firmalar listesinde yer alıyor ve ABD teknolojisine erişim konusunda kısıtlamalara tabi tutuluyor.

DJI, listede yer almasına karşı çıkarak, şirketin orduya ait olmadığını veya ordu tarafından kontrol edilmediğini ısrarla belirtti.