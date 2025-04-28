Çin'den vergilere karşı önlem

Çin, gümrük tarifelerine karşı ekonomik önlemlerini artırıyor.



ABD, Çin'e bu yıl yüzde 145 ek vergi getirdi. Çin de yüzde 125'lik vergi ile karşılık verdi. Çin ekonomisi bu yılın ilk çeyreğine iyi bir başlangıç yapmıştı.



Ülkenin dış ticaret hacmi ilk çeyrekte yüzde 6 artış göstererek 580 milyar doları aştı. Ancak ek vergiler dış ticaret konusunda belirsizliği artırdı.



Çin Komünist Partisi, gelişmelerin ekonomik etkisini analiz etmek için bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, kapsamlı bir hazırlık yapılması kararı alındı. Toplantıda bazı somut tedbirler de açıklandı.



Bilimsel-teknolojik yenilikler desteklenecek. Tüketimi genişletmek ve dış ticareti stabilize etmek için yeni finansal araçlar oluşturulacak. Gümrük vergileri nedeniyle işsiz kalanların istihdamı için destekler artırılacak. Hizmet tüketimi ve emeklilikler ilgili krediler genişletilecek.



Toplantıda, ekonomik hedeflere ulaşmak için önümüzdeki dönem kalkınma çalışmalarına yoğunlaşılacağı dile getirildi.

