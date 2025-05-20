Çin'den yeni drone gemisi: 100 adet küçük İHA taşıyabiliyor

Çin medyasında yer alan habere göre, Çin ordusu insansız hava aracı yarışında yeni bir aracı envanterine katmaya hazırlanıyor.



"Jiu Tian" adı verilen dev uçan araç, 100 adede kadar küçük drone taşıyabiliyor.



İnsansız hava aracı "ana gemisi" olarak tasarlanan aracın 7 bin km menzili olduğu belirtiliyor.



Ayrıca 15 bin metre irtifaya kadar çıkabiliyor. Kanat açıklığı 25 metre olan araç, aralarında kamikaze İHA'ların da bulunduğu 100 adete kadar küçük İHA taşıyabiliyor.



15 ton ağırlığındaki yüksek irtifa ve uzun menzilli İHA, ilk kez 2024 Kasım ayında Çin'deki Zhuhai hava gösterisinde tanıtılmıştı.