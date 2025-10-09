Çin'den yeni hamle... Kontrol getirildi

Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatına yeni kontroller getirerek, yabancı kuruluşların Çin menşeli ürünleri başka ülkelere yeniden ihraç etmeden önce hükümet onayı almasını zorunlu kıldı.



Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni kurallara göre, yabancı kuruluşlar ve bireyler artık nadir toprak ürünlerini, teknolojilerini veya diğer çift kullanımlı ürünleri Çin dışındaki destinasyonlara ihraç etmeden önce çift kullanımlı ihracat lisansı almak zorunda. İhracat kontrolleri nadir toprak madenciliği, eritme ve diğer işleme aşamalarında kullanılan teknolojileri kapsıyor. Bazı önlemler derhal yürürlüğe girerken, diğerleri 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek.



Bakanlık, bazı yabancı kuruluş ve bireylerin Çin menşeli nadir toprak malzemelerini askeri ve diğer hassas alanlardaki kuruluşlara aktardığını veya tedarik ettiğini, bunun da Çin'in ulusal güvenliğine ve küresel nükleer silahların yayılmasının önlenmesi çabalarına "ciddi zarar" ve potansiyel tehditler oluşturduğunu belirtti.



Çin'in ihracat kontrol listesindeki kuruluşlar ve yüzde 50 veya daha fazla hisseye sahip yan kuruluşları, çift kullanımlı ürün ve teknolojileri ihraç etmek için genel olarak onay almayacak. Kitle imha silahlarının geliştirilmesi, toprak genişletme veya askeri yeteneklerin artırılması amaçlı başvurular prensip olarak reddedilecek.



Acil tıbbi bakım, halk sağlığı acil durumlarına müdahale veya doğal afet yardımı gibi insani amaçlı ihracatlar çift kullanımlı ihracat lisansı gerekliliğinden muaf. Ancak ihracatçılar bu sevkiyatları 10 iş günü içinde e-posta ile Ticaret Bakanlığı'na bildirmek zorunda.