Çin'den yeni zorunlu karşılık hamlesi

Çin Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranını 50 baz puan düşürme kararı aldı.



Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng tarafından yapılan açıklamaya bankaların zorunlu karşılık olarak tutması gereken nakit miktarı 5 Şubat'tan itibaren 50 baz puan düşürülecek.



Gongsheng, uygulamanın piyasaya 1 trilyon yuan (139 milyar dolar) uzun vadeli likidite sağlayacağını söyledi.



Küçük işletmeler ve kırsal sektör için reeskont ve yeniden kredi verme faizi ise 25 Ocak'tan itibaren 25 baz puan indirilecek.



Çin Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını 2023 yılında iki kez düşürmüştü.



Zorunlu karşılık hamlesiyle bankaların krediye teşvik edilmesi ve daha fazla satın alabilmesi hedefleniyor.