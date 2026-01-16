Ciner'in şirketindeki yönetim kayyumu kalktı

Mahkeme kararı kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçen firari iş insanı Turgay Ciner'e ait Park Holding şirketine yönelik kayyum vasfında değişikliğe gidildi.

14 Ocak 2026 tarihinde İstanbul 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı kararla birlikte Park Holding hakkında uygulanmak olan yönetim kayyumluğu tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.

TMSF bundan sonraki süreçte Park Holding'de şirket faaliyetlerini denetlemek ve raporlamakla görevli denetim kayyumu olarak görev alacak.

TMSF tarafından atanan yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve üyelerinin de görevleri sonlandırılmış oldu.

Denetim kayyumluğuna Özgür ÇAĞLAYAN, Fatma Sevil KANAR, Canan YILMAZ, Ayçe SAYGEL, Sanem Feriha ÖCAL DERELİ ve Şeref DİNÇBAYLI atandı.

KAP AÇIKLAMASIYLA DUYURULDU

İlgili değişiklik halka açık olan ve Borsa İstanbul'da işlem gören Park Elektrik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyuruldu.

Yapılan açıklama şöyle:

İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 14.01.2026 tarihli ve 2026/387 D. İş sayılı kararı ile; Şirketimiz ile hakim ortağı Park Holding A.Ş. hakkında daha önce uygulanmakta olan yönetim kayyımlığı tedbirinin kaldırılmasına, CMK'nın 133/1 maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (Fon) şirket faaliyetlerini denetlemek ve raporlamakla görevli olmak üzere Denetim Kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar uyarınca; Fon Kurulunun 15.01.2026 tarihli ve 2026/58 sayılı kararı ile Fon tarafından atanan Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyelerinin bu görevleri sonlandırılarak Denetim Kayyımlığı sıfatıyla yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliği onaylarına bağlı ve herhangi ikisi müştereken işlem yapmaya yetkili olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine (Denetim Kayyımlığı) Özgür ÇAĞLAYAN, Fatma Sevil KANAR, Canan YILMAZ, Ayçe SAYGEL, Sanem Feriha ÖCAL DERELİ ve Şeref DİNÇBAYLI atanmıştır.

Şirketimizin ticari faaliyetleri, anılan yargı kararı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde herhangi bir aksama olmaksızın kesintisiz şekilde devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.