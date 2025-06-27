Çin'in ardından AB de ABD ile tarife anlaşması istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret anlaşması imzaladıklarını, Hindistan'la anlaşmanın da yolda olduğunu açıklamasının ardından Avrupa Birliği'nden "anlaşmaya hazırız" çağrısı geldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

"Liderlere ABD ile ticaret görüşmelerimizin mevcut durumu hakkında bilgi verdim." diyen von der Leyen, geçen hafta Kanada'da düzenlenen G7 zirvesi marjında ABD Başkanı Donald Trump'la "olumlu" bir görüşme yaptığını ve 9 Temmuz'dan önce bir anlaşma yapmak için çalışmaları hızlandırmakta uzlaştıklarını anımsattı.

"BİZ ANLAŞMAYA HAZIRIZ"

Von der Leyen, ABD tarafından müzakereleri ilerletmeye yönelik son belgeyi bugün aldıklarına ve bu belgeyi değerlendirmeye başladıklarına işaret ederek, "Mesajımız çok açık. Bir anlaşmaya hazırız. Aynı zamanda tatmin edici bir anlaşmaya varılamaması ihtimaline karşı da hazırlık yapıyoruz." dedi.