Çin'in bakır ve alüminyum ihracatı düştü

Resmi gümrük verilerine göre Çin'in işlenmemiş bakır ve bakır ürünleri ithalatı Ağustos ayında keskin bir düşüş göstererek bir önceki aya göre yüzde 11,5 azalarak 425 bin tona geriledi.



Temmuz ayında 480 bin ton olan bu düşüş, dünyanın en büyük endüstriyel metal tüketicisindeki talep soğumasının işaretlerini yansıtıyor. Yılın ilk sekiz ayındaki toplam ithalat geçen yılın aynı dönemindeki 3,61 milyon tondan hafif bir düşüşle 3,54 milyon tona ulaştı.



Rafine bakır ithalatındaki zayıflamaya rağmen, Çin'in bakır konsantresine yönelik iştahı güçlü kalmaya devam etti. Ağustos ayı bakır konsantresi ithalatı Temmuz ayındaki 2,56 milyon tondan 2,76 milyon tona yükselerek Ocak-Ağustos toplamını 20,05 milyon tona çıkardı ve bir önceki yıl kaydedilen 18,59 milyon tona kıyasla yüzde 7,8 artış gösterdi.



Alüminyum cephesinde, Çin Ağustos ayında 534 bin ton işlenmemiş alüminyum ve ilgili ürün ihraç ederek Temmuz ayındaki 542 bin tonluk ihracatın biraz altında kaldı ve dünyanın en büyük alüminyum ihracatçısı konumunu korudu.



Bu arada, demir cevheri ithalatı nispeten sabit kaldı. Ağustos ayı ithalatı 105,23 milyon tona ulaşarak Temmuz ayındaki 104,62 milyon tonun biraz üzerinde gerçekleşti. Bununla birlikte, ilk sekiz aydaki kümülatif ithalat bir önceki yılki 814,30 milyon tondan 801,62 milyon tona düştü.