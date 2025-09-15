Çin'in çelik üretimi geriledi

Çin'in ham çelik üretimi, Ağustos ayında üst üste üçüncü ay düşüş kaydetti. Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, üretim Temmuz ayına göre yüzde 2,9 ve yıllık bazda yüzde 0,7 düşüşle 77,37 milyon metrik tona geriledi ve Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye ulaştı.



Günlük ortalama üretim, Temmuz ayındaki 2,57 milyon tondan 2,5 milyon tona geriledi. Önemli bir çelik merkezi olan Tangshan'da, 3 Eylül'deki İkinci Dünya Savaşı anma geçit töreni için hava kalitesini iyileştirmek amacıyla üretim kısıtlandı. Mysteel'e göre, yüksek fırın üretimi de Ağustos ayı sonuna kadar bir ayın en düşük seviyesine geriledi.



Elektrik ark ocağı çelik üreticileri de çelik fiyatlarındaki düşüş ve hurda maliyetlerinin sabit kalması nedeniyle üretimlerini azalttı. İnşaat talebindeki zayıflık nedeniyle, inşaat demiri fiyatları Ağustos ayında yüzde 4 düştü. Yeni inşaat başlangıçları yıl başından bu yana yüzde 19,5 azalırken, ihracat da geriledi. İlk sekiz ayda toplam üretim, yıllık bazda yüzde 2,8 düşüşle 671,81 milyon tona ulaştı.