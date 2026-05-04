Çin'in gümüş talebi patladı, 8 yılın zirvesinde

Çin ’in gümüş ithalatı yılın ilk aylarında son sekiz yılın en yüksek seviyesine çıkarak küresel piyasalarda dikkat çekmeye başladı. Sanayi talebindeki artış ve yatırımcı ilgisinin güçlenmesi, gümüş piyasasında hem fiyatları hem de ticaret akışlarını yeniden şekillendiriyor.

SEKİZ YILIN ZİRVESİ GÖRÜLDÜ

Gümrük verilerine göre Çin, yılın ilk iki ayında 790 tondan fazla gümüş ithal etti. Bu miktarın yaklaşık 470 tonu yalnızca şubat ayında gerçekleşirken, bu veri aynı zamanda son yılların en yüksek aylık alımı olarak kayıtlara geçti.

FİYAT FARKI BÜYÜYOR

Artan talep ve döviz rezervlerindeki sınırlı hareket, Çin’in gümüşe olan iştahını artırırken iç piyasada fiyatların küresel seviyelerin üzerine çıkmasına neden oldu. Bu durum, arz-talep dengesindeki sıkışmayı daha görünür hale getirdi.