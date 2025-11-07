Çin'in ihracatında düşüş

Çin'in ihracatı, Ekim 2025'te beklenmedik bir şekilde yıllık bazda yüzde 1,1 düşüşle sekiz aylık en düşük seviye olan 305,4 milyar ABD dolarına geriledi.

Bu, yüzde 3'lük artış beklentilerini karşılayamamış ve Eylül ayındaki yüzde 8,3'lük artışı tersine çevirdi. Bu, yeni ABD tarifelerini karşılamak için aylarca süren ön yüklemeli siparişlerin azalmasıyla birlikte, Şubat ayından bu yana giden sevkiyatlarda ilk düşüşü işaret ediyor.

Daha az çalışma gününe neden olan Altın Hafta tatili ve geçen yıldan bu yana yüksek baz etkisi de düşüşe katkıda bulundu. Yılbaşından bu yana, Çin'in ihracatı yıllık bazda yüzde 7 düşerek toplam 3,08 trilyon ABD dolarına geriledi.

Bu dönemde, rafine petrol (- yüzde 11,8), çelik (- yüzde 1,8), cep telefonları (- yüzde 10,3) ve ev aletleri (- yüzde 2,5) dahil olmak üzere çeşitli temel ürün kategorilerinde ihracat düşüşleri kaydedilmiştir. Devam eden ihracat kısıtlamaları nedeniyle nadir toprak elementleri yüzde 2,2 düştü.