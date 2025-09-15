Çin'in konteyner endeksi düştü

Çin Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI), üst üste 11'inci haftasında da düşüş gösterdi.



Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 5-12 Eylül döneminde endeks yüzde 2,1 azalarak 1125,3 puana indi.



Söz konusu haftada en fazla artış gösteren bölge yüzde 6,3 ile Pers Körfezi/Kızıldeniz hattı olurken, en fazla düşüş gösteren bölge yüzde 6,2 ile Avrupa hattı olarak belirlendi.



CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun ücretlerini takip ediyor.



Endeks, 1 ocak 1998'de 1.000 puan olarak başlamıştı.