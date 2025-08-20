Çin'in nadir toprak element ihracatı patladı

Çin'in nadir toprak elementleri ihracatı, Temmuz 2025'te bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 75 artarak altı aylık en yüksek seviyesi olan 5.577 metrik tona ulaştı ve ülkenin ihracat kısıtlamaları getirmesinden önceki kısıtlama öncesi seviyelere dönüldüğünü gösterdi.



Bu toparlanma, Çin ile ABD ve Avrupa arasında Haziran ayında nadir toprak ticaretinin yeniden açılmasını amaçlayan bir dizi anlaşmanın ardından gerçekleşti. Bu anlaşmalar, Çin'in Nisan ayında ticaret gerginliğinin en yüksek olduğu dönemde uygulamaya koyduğu ihracat kontrollerinin küresel tedarik zincirlerini aksatması ve bazı otomobil fabrikalarında üretimi durdurmaya zorlamasının ardından geldi.



Nisan ve Mayıs aylarında, nadir toprak ihracatı, ihracat lisansları için gereken uzun onay süreçleri nedeniyle düşüş yaşamıştı. Çarşamba günü yayınlanan Gümrük Genel İdaresi verileri, ABD'ye yapılan ihracatın Haziran ayına göre yüzde 75,5 arttığını, Almanya'ya yapılan sevkiyatların ise yüzde 46 artarak 1.116 tona yükseldiğini ve Almanya'nın en önemli varış noktası konumunu koruduğunu gösterdi.