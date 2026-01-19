Çin'in nüfusu geriliyor. 1 milyar 405 milyona düştü

Çin'in nüfusu 2025 yılında 3 milyon 390 bin kişi azalarak milyon azalarak 1 milyar 405 bine düştü ve bu, 2024'teki 1,39 milyonluk düşüşün ardından dördüncü yıl üst üste yaşanan düşüş oldu. Ayrıca, 2025 yılında toplam doğum sayısı 9,54 milyondan 7,92 milyona düşerek son on yılların en düşük seviyesine indi ve bu da 2017'den bu yana en düşük nüfus rakamı oldu.

Bu arada, ölüm sayısı 2024'teki 10,93 milyondan 11,31 milyona yükseldi. Çin nüfusu 2025 yılında da yaşlanmaya devam etti; 60 yaş ve üstü kişilerin sayısı 323 milyona ulaşarak toplam nüfusun yüzde 23'ünü oluşturdu ve bu oran 2024'e göre bir puan arttı.

Pekin, düşen doğum oranını artırmak için en kapsamlı hamlesini yaparken, Çin'in nüfus politikası ekonomik stratejisinin önemli bir parçası olarak ortaya çıkıyor.

Reuters'ın tahminlerine göre, Pekin, yoksullukla mücadeleye yardımcı olan ancak Çin aile yapısını yeniden şekillendiren on yıllarca süren sıkı nüfus kontrolü politikalarını tersine çevirmeye çalışırken, 2026 yılında doğumları teşvik etmek için toplamda yaklaşık 180 milyar yuanlık potansiyel bir maliyetle karşı karşıya.